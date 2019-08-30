Богота, , 20:37 — REGNUMПрезидент Колумбии Иван Дуке заявил в минувший четверг, 29 августа, что бывшие лидеры распавшейся группировки FARC, решившие снова взяться за оружие, — это банда «наркотеррористов», пользующаяся поддержкой правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом сообщает испанское издание El Pais. Слова Дуке прозвучали в ходе ожидаемого выступления, посвященного объявлению наступательной операции против группировки под руководством бывшего представителя повстанцев на переговорах Ивана Маркеса. На рассвете того же дня Маркес присоединился к восставшим, которые отказались соблюдать мирные соглашения.

Николас Мадуро (cc) Carlos Rodríguez

«Колумбия не приемлет угроз какого-либо типа, и меньше всего — угроз наркоторговцев», — провозгласил Дуке. «Колумбийцы должны ясно осознавать, что мы стоим не у истоков новой партизанской войны, но перед лицом криминальной угрозы, исходящей от банды наркотеррористов, которые располагают убежищем и поддержкой со стороны диктатуры Николаса Мадуро», — также подчеркнул президент.

Колумбийский лидер отметил, что он переговорил с главой венесуэльской Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо (признанным исполняющим обязанности президента более чем 50 странами), чтобы попросить его помощи для поимки бывших повстанческих лидеров. В ответ Гуайдо негативно отозвался о том факте, что территория Венесуэлы используется для попыток возобновить партизанскую деятельность в Колумбии. Дуке также пообещал награду в 3 миллиарда песо (860 тысяч долларов) за информацию, которая приведет к поимке кого-либо из командиров FARC.