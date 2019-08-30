Варшава, , 20:02 — REGNUMПольша для модернизации своих военно-воздушных сил намерена приобрести у США 32 истребителя пятого поколения F-35, сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного польского чиновника.

Истребитель F-35 (cc) skeeze

Агентство отмечает, указанный чиновник подчеркнул, что помимо закупки 32 истребителей F-35 президенты США и Польши подписали соглашение об увеличении американского военного контингента в этой стране на одну тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос продажи Польше истребителей F-35 начал обсуждаться в Вашингтоне после блокировки участия Турции в производстве и получении таких истребителей.

Кроме того, заявление о грядущей закупке этих самолётов, считающихся самыми дорогими в мире, прозвучало в Польше сразу же после отмены визита президента США Трампа в эту страну.

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