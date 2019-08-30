Москва, , 21:19 — REGNUMНа Украине неизбежен новый конфликт внутри местных элит. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Виктор Дени. Капитал

«Не нужно оценивать предреволюционную ситуацию столетними шаблонами — «верхи не могут, низы не хотят». Ситуация изменилась. Изменилась в каком плане: верхи меньше воровать не могут, а больше у них не получается», — заявил эксперт.

Именно это обстоятельство говорит о том, что новый конфликт элит на Украине неизбежен. Что касается работы Верховной рады Украины, то она из органа власти превратилась в инструмент легализации решений олигархата.

«Раньше парламент делили левые и правые, власть и оппозиция, сейчас его условно можно поделить на артистов и статистов. Артисты впереди, статисты сзади. Имеет значение, кто будет курировать какие министерства, кому они достались. Я имею в виду из олигархов и людей, которые достигли компромиссов в тех или иных вопросах. Все вопросы, которые будут выноситься в парламент, будут согласованы. А всё остальное — это исключительно элемент легализации», — сказал Килинкаров.

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