Сухум, , 19:27 — REGNUMМинистерство иностранных дел Абхазии 30 августа опубликовало официальный комментарий в связи с проходящими событиями на границе Грузии и Южной Осетии.

Сухум призвал грузинскую сторону отказаться от курса на провоцирование конфликта и отметил, что любые приграничные споры должны разрешаться в ходе официальных переговоров. «В случае продолжения провокационных шагов властей Грузии, направленных на дальнейшее обострение ситуации, вся ответственность за дальнейшее развитие событий полностью ляжет на грузинскую сторону», — отметили в МИД.

В заявлении отмечено, что Абхазия готова приступить к взаимным консультациям с Южной Осетией для координации действий в целях принятия эффективных мер по обеспечению мира и стабильности в Кавказском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Бибилов распорядился усилить охрану границы и выставить дополнительный пост