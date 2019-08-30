Вашингтон, , 19:25 — REGNUMВашингтон принял решение об отмене режима безвизового въезда на Гуам и Северные Марианские острова, действовавшего для граждан России. Соответствующее постановление министерства внутренней безопасности США размещено 30 августа в электронном реестре официальных документов федерального правительства.

Согласно приведённой информации, документ будет опубликован в печатном виде во вторник, 3 сентября, и вступит в силу спустя 30 дней.

Отмечается, что решение об отмене безвизового въезда принято в рамках исполнения указа президента США Дональда Трампа от 2017 года об ужесточении пограничного и иммиграционного контроля.

При этом указывается, что американская сторона по-прежнему будет готова рассматривать запросы российских граждан на безвизовый въезд в индивидуальном порядке в ситуациях, когда поездка имеет «существенную общественную значимость» или неотложный гуманитарный характер.

Напомним, безвизовый режим для граждан России при поездках на Гуам и Северные Марианские острова действует с 2012 года. Он распространяется на лиц, осуществляющих деловые или туристические поездки на срок до 45 дней.