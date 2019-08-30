Киев, , 19:17 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию республики. Для этого он сегодня, 30 августа, предложил депутатам новой Рады рассмотреть ряд законопроектов.

Так, в одном из законопроектов Зеленского предлагается включить в конституцию норму, которая позволяет депутатам объявить импичмент президенту Украины в случае государственной измены или совершения другого преступления.

Основой для начала процедуры импичмента может стать письменное представление, которое подписало большинство депутатов от конституционного состава Рады — это как минимум 226 депутатов. При этом подписи они уже не смогут отозвать.

Для расследования преступлений президента создается временная комиссия, в которую войдут депутаты по пропорциональному принципу, а также специальный прокурор и специальные следователи.

Далее комиссия готовит свои выводы, и проводится тайное голосование по каждому из пунктов обвинения. Если голосование окажется положительным, то последует обращение в Конституционный и Верховной суды.

Итоговое постановление об импичменте должно набрать не менее ¾ голосов от конституционного состава Рады.

Если же принять постановление не удастся, то спикер Рады от имени парламента должен принести извинения президенту.

Другая инициатива Зеленского — дать гражданам право законодательной инициативы. На сегодняшний день на Украине этим правом обладают только президент, премьер-министр и депутаты Рады. Отмечается, что все субъекты законодательной инициативы смогут реализовывать ее в порядке, определенном конституцией и законами.

Кроме того, Зеленский предлагает реформировать саму Верховную раду. Он предлагает сократить число мандатов с 450 до 300 и избирать депутатов на пятилетний срок.

Также, в случае принятия данного законопроекта, баллотироваться в Раду сможет любой гражданин Украины, котормоу в день выборов исполнился 21 год. Кроме того, он должен проживать в стране не менее пяти последних лет и владеть украинским языком.

Кроме того, Зеленский предлагает ввести пропорциональную систему выборов в Раду вместо нынешней смешанной.