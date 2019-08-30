Москва, , 19:12 — REGNUMПольша рассчитывала объединить всю Восточную Европу под своим протекторатом и быть поверенной в делах Америки в этом регионе, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, который посетовал на то, что США утратили позиции мирового лидера, и призвал президента Америки вернуть ей былое могущество.

«Господин Валенса знает, что каждый раз, когда Польша оказывается между великими державами, её делят. Она исчезает с карты. Так уж получается, — сказал Мирзаян. — Но делить её будут не территориально, а геополитически. Поляки хотели за счёт Америки стать главной державой в Восточной Европе. Объединить всю Восточную Европу под польским протекторатом, чтобы Польша была поверенным в делах Америки в Восточной Европе. Но если будут сильные Германия и Россия, это уже не получится».

Однако президент США Дональд Трамп, как полагает Мирзаян, уже не сможет вернуть Америке тот статус, который у неё был при прежних президентах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Польши Лех Валенса также осудил власти страны за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на 80-летие начала Второй мировой войны. Как сказал Валенса, «не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения».

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