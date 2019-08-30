Киев, , 19:11 — REGNUMНовоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что занять должность главы правительства ему предложил сам президент страны Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в ходе интервью журналистам сегодня, 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Вместе с тем, Гончарук уточнил, что для этого предложения не было отдельной встречи, «все произошло в рабочем процессе» (до назначения на пост премьера Гончарук занимал должность заместителя главы офиса президента по экономическим вопросам).

Также премьер сказал, что не договаривался с президентом о конкретных датах, когда ему надо будет показать конкретные результаты работы:

«У господина Зеленского один дедлайн — это вчера».

Сам Гончарук считает, что его правительству и Раде нужно работать как можно быстрее, чтобы уже в этом году совместными усилиями принять «все принципиальные реформы» для украинской экономики.

ИА REGNUMнапоминает, что формально Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому кандидатуру премьер-министра должна была определять правящая коалиция. Президент Украины имеет право лично выбрать всего 2 министров — иностранных дел и обороны ‑ и даже их кандидатуры в итоге утверждает парламент.