Путин — Мехрибан Алиевой: «Вы настоящий друг России»

30 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Мира Гасанова, , 19:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС заявил о проблемах на переговорах с Азербайджаном

Стали известны основные преграды, возникшие в переговорах по новому соглашению о расширенном сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским союзом. Как сообщает Haqqin.az, информацию об этом изданию EURACTİV.com передали дипломатические источники в Брюсселе. Издание отмечает, что Европейская комиссия надеется завершить переговоры по новому торгово-политическому соглашению с Азербайджаном в течение двух месяцев при условии, что Баку продвинется в торговой части проекта соглашения. Отношения между Азербайджаном и ЕС основываются на Соглашении о сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1999 году. В 2007 году стороны начали переговоры по новому рамочному соглашению. Эти переговоры близятся к концу, но остались еще невыясненные вопросы. В октябре прошлого года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью EURACTİV.com заявил, что Баку надеется завершить переговоры до истечения срока полномочий нынешней комиссии. Стоит отметить, что они истекают в начале ноября 2019 года. А в апреле 2019 года после переговоров с Мамедъяровым в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что переговоры между сторонами вошли в «заключительную, решающую фазу». Однако теперь дипломатические источники сообщают, что проблемы оказались более острыми, чем казалось. «Азербайджан считает себя оскорбленным тем, что Евросоюз подписал торгово-политическое соглашение нового поколения с Арменией, которая имеет более тесные связи с Россией. И наоборот, ЕС разочарован тем, что Баку не понимает, что новое соглашение должно включать сильную важную часть, связанную с экономикой. Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и, как отмечает Брюссель, у него нет серьезных амбиций по поводу вступления в ВТО. Говорится, что это препятствие серьезно затрудняет согласование торговой части соглашения», — говорится в статье. «Азербайджан заинтересован в подписании нового торгово-политического соглашения, но не хочет за это платить», — рассказывает источник в Еврокомиссии. Он отмечает, что мяч на стороне Баку и Еврокомиссия готова выполнить свою часть работы, но с одним условием: Азербайджан должен пересмотреть свою позицию. Источник также заявил, что руководство Евросоюза сталкивается с трудностями в переговорах с Баку, когда напоминает о правилах свободной рыночной экономики. «Азербайджанская экономика в основном опирается на нефть и газ. Те сферы, что не связаны с минеральными ресурсами, развиты очень слабо», — сказал источник. Он добавил, что «некоторые министры более заинтересованы, чем другие» в заключении соглашения с Евросоюзом. Однако источник надеется, что соглашение будет подписано до истечения сроков полномочий нынешнего состава Еврокомиссии. «Это возможно. Проведя несколько бессонных ночей, мы сможем добиться этой цели», — сказал источник и снова добавил, что «мяч на стороне Баку».

Представители ВВС Турции прибыли в Баку

29 августа состоялась торжественная церемония встречи личного состава вооруженных сил Турции и Грузии, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях Eternity-2019, которые будут проводиться со 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана. Учения пройдут в центре военных игр Вооруженных сил и в полевых условиях. В ходе подготовительного периода к учениям для гостей предусматривается проведение ряда культурно-массовых мероприятий. Прибыл в Баку также летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции. Турецкие пилоты примут участие в совместных учениях TurAz Qartalı-2019. В целях подготовки к учениям в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению личного состава, планированию учений и другим организационным вопросам. В учениях, которые стартуют 2 сентября, примут участие до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W. В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств ВВС Азербайджана, ВВС, ВМС и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи. Учения пройдут по 16 сентября.

Али Гасанов подавил Турцию с праздником победы

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в Facebook поздравил турецкий народ по случаю праздника победы. Напомним, что 30 августа 1922 года — дата славной победы Турции над оккупационными силами, ставшая символом судьбоносного триумфа. «Я верю в то, что как 30 августа 1922 года свершилось большое победоносное наступление славной турецкой армии, так и великий победоносный поход азербайджанской армии во имя освобождения наших земель не за горами!», — написал помощник президента.

Путин — Мехрибан Алиевой: «Вы настоящий друг России»

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева на этой неделе отмечала юбилей. Ей исполнилось 55 лет. Мехрибан ханум была депутатом азербайджанского парламента трех созывов, руководит благотворительным фондом имени Гейдара Алиева. Она кандидат философских наук, посол доброй воли ЮНЕСКО, член Национального олимпийского комитета и первый вице-президент республики. Поздравления первой леди Азербайджана поступили со всех концов мира, в том числе и из России, сообщает АзерТАдж. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении назвал Мехрибан ханум «настоящим другом России» и написал: «Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности. От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье».

Конституция Азербайджана переведена на персидский язык

Азербайджанский институт теологии перевел Конституцию Азербайджана на персидский язык, сообщает Trend со ссылкой на институт. Перевод сделан преподавателем института, доктором философии Аледдином Меликовым. Предисловие написано ректором института, доктором философии по теологии Джейхуном Мамедовым, говорится в сообщении.

Баку в рейтинге самых безопасных городов мира

Баку попал в число лучших городов мира по уровню безопасности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist. Баку оказался на 49-м месте с 56,4 баллами при максимуме 100 баллов. Столице Азербайджана дали 46-е место по цифровой безопасности, 41-е — по здравоохранению, 54-е — по безопасности инфраструктуры и 49-е — по личной безопасности. В ходе подготовки рейтинга были проанализированы 60 крупных городов по 57 показателям, в том числе по безопасности здравоохранения, инфраструктуры, личной и цифровой безопасности.

В Шамахе открылся первый Фестиваль винограда и вина

В селе Мейсари Шамахинского района 30−31 августа на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширван шараблары» проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает АЗЕРТАДЖ. Фестиваль проходит при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра. Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, рост экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане. В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда, виноделия, туристического потенциала страны. На территории функционируют дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны. Здесь представлены также образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана — медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, культура национальной кухни и музыка.