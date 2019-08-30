Корейская Народно-Демократическая Республика, , 19:11 — REGNUMВ ближайшие дни, со 2 по 4 сентября министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению своего коллеги из КНДР Ли Ен Хо посетит эту страну с визитом, сообщает 30 августа Синьхуа со ссылкой на информацию официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Активизация диалога КНР и КНДР, связанная с северокорейско-американскими переговорами о денуклеаризации и мирного урегулирования на Корейском полуострове, началась в 2018 году. Ким Чен Ын три раза приезжал в Пекин, а Си Цзиньпин в июне 2019 года посетил Пхеньян с государственным визитом. Причём для китайских лидеров такой визит оказался первым за последние 14 лет.

Наблюдатели и эксперты ссылаются на появление в СМИ сообщений от неназванного источника в китайском правительстве о том, что в октябре планируется ещё одна поездка лидера КНДР в Китай, которая будет приурочена к 70-летию установления между двумя с странами дипломатических отношений, которое исполняется 6 октября.