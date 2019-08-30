Таллин, , 19:06 — REGNUMВотум недоверия премьер-министру Эстонии Юри Ратасу, инициированный парламентской оппозицией, не состоялся на сегодняшнем заседании Рийгикогу, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Внеочередное парламентское заседание началось сегодня, 30 сентября, и в первые 4 часа глава правительства отвечал на вопросы депутатов. В ходе последующего голосования «за» вотум проголосовало 40 народных избранников и «против» 55. Таким образом, вотум не состоялся, так как не получил поддержку 51 депутатов.

В заявлении оппозиции говорилось, что Ратас будучи премьер-министром не смог обеспечить достойное управление страной, а его правительство наносит вред международному имиджу Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за попытки правительственных министров от партии EKRE уволить главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в Эстонии возник правительственный кризис.

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