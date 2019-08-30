Москва, 30 августа 2019, 19:04 — REGNUMРепутация президента США Дональда Трампа в Польше не сильно пострадает из-за того, что он отменил свой визит, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп пообещал польскому президенту Анджею Дуде, что приедет в страну в ближайшие месяцы. Вместо Трампа Варшаву посетит вице-президент Майк Пенс.
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