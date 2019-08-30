Москва, , 19:04 — REGNUMРепутация президента США Дональда Трампа в Польше не сильно пострадает из-за того, что он отменил свой визит, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Во-первых, Трамп попытался максимально умаслить поляков, — сказал эксперт. — Он сказал, что потом «я обязательно приеду». И во-вторых, полякам, что называется, некуда деваться с подводной лодки. Они не могут позволить себе такую роскошь, как поссориться с Трампом. Слишком сильно они сейчас зависят от американского президента. В том числе и в рамках противодействия Брюсселю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп пообещал польскому президенту Анджею Дуде, что приедет в страну в ближайшие месяцы. Вместо Трампа Варшаву посетит вице-президент Майк Пенс.

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