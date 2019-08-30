Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUMСегодня, 30 августа, в санкт-петербургской редакции «Российской газеты» члены экипажей яхт «Сибирь» (г. Омск) и «Xanadu» (г. Санкт-Петербург) рассказали о готовности выйти в Антарктиду, повторив маршрут экспедиции русских моряков и первооткрывателей под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Идея экспедиции «Сибирь-Антарктика-Сибирь» принадлежит опытному капитану Сергею Щербакову из Омска, который намеревается пройти «кругосветку» за 15 месяцев на небольшой парусной яхте «Сибирь» водоизмещением 8 тонн. Одна из главных целей экипажа из шести человек — достичь берегов Антарктиды 28 января 2020 года, когда исполнится ровно 200 лет со дня открытия шестого континента легендарной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева.

По пути из Омска в Санкт-Петербург «Сибирь» уже преодолела Северный морской путь где, по словам Сергея Щербакова, их потрепало два шторма, а днище яхты «пошкрябало льдами» при заходе в порт Саббета. При этом экипаж очень тепло встречали во всех портах русской Арктики.

«Нам вручили кучу флагов регионов и все нужно сфотографировать в Антарктиде, а потом вернуть назад», — сказал капитан Щербаков, добавив, что главная миссия экспедиции — пронести российский флаг через 40 государств, в которых будет останавливаться экипаж, напоминая всему миру о великих русских первопроходцах.

Говоря о технической подготовке, Сергей Щербаков отметил: «По сравнению с предыдущими походами у нас есть все. Начиная от солнечных батарей, ветрогенератора, дизельгенератора и заканчивая биноклем с 20-кратным увеличением и стабилизатором производства Красногорского завода».

Он добавил, что экспедиция реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

3 сентября яхта «Сибирь» намеревается выйти из Санкт-Петербурга и дойдя до французского порта Брест, соединиться с экипажем петербургской яхты «Xanadu». Далее оба российские судна возьмут курс в Антарктиду. При этом, помимо исторической и просветительской миссии, экипаж «Xanadu» будет инициативно заниматься научной программой.

«У нас на лодке собран измерительный комплекс, позволяющий определять содержание углекислого газа — одного из основных парниковых газов — как в воздухе, так и растворенного в воде… Таким образом полученные нами данные помогут ответить на вопрос что происходит с планетой сейчас, как развивается потоки углекислого газа, где они больше поглощаются, где выделяются», — отметил капитан учебно-научной парусной яхты «Xanadu» Максим Озерной.

Второй научной задачей экипажа станет изучение водных зон с наличием деградированного микропластика, о вреде которого сейчас говорит весь мир. Для этого, как рассказал Максим Озерной, на яхте специально создана линия непрерывного водозабора. Все полученные материалы после завершения экспедиции и обработки станут достоянием научной общественности.