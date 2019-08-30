Москва, 30 августа 2019, 19:03 — REGNUMНе надо недооценивать ураган «Дориан» в качестве причины, побудившей президента США Дональда Трампа отменить свой визит в Польшу, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам глава кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского, ураган «Дориан» стал причиной отмены визита американского президента Дональда Трампа в Польшу, где была запланирована его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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