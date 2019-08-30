Киев, , 18:52 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной рады рассмотреть законопроект, выводящий Национальную гвардию из подчинения главы МВД и отдающий ей под руководство президенту страны.

Законопроект был зарегистрирован 30 августа на официальном сайте парламента Украины.

Причиной такого решения указана необходимость подчинить Нацгвардию президенту в условиях «особого периода». Предлагается исключить из закона о Нацгвардии любые упоминания о министре внутренних дел и поручить руководство командующему Нацгвардией.

«Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины», — указано в тексте законопроекта.

Напомним, на данный момент Национальная гвардия Украины является военным формированием, сопоставимым с вооруженными силами и подчиняется главе МВД Арсену Авакову.

В ходе карательной операции против восставших республик Донбасса в Нацгвардию Украины были включены многочисленные нацистские формирования

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