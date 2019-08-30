Пекин, , 18:48 — REGNUMНачинается визит «патриарха» китайской внешней политики, спецпредставителя председателя КНР, руководителя Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Яна Цзечи в ряд африканских стран, сообщает 30 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную на ведомственном брифинге официальным представителем МИД КНР Гэн Шуаном.

По приглашению соответствующих правительств, Ян Цзечи посетит Кению, Нигерию и Сьерра-Леоне и обменяется мнениями по развитию двусторонних отношений, включая формат Китай — Африка с официальными лицами этих стран.

Напомним, что значительные шаги по сближению КНР и стран и Африканского континента были сделаны осенью прошлого года в ходе пекинского форума китайско-африканского сотрудничества.