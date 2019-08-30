Киев, , 18:47 — REGNUMНовый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка видит приоритетами своей работы регулярное привлечение к ответственности чиновников и возвращение государству максимального объёма украденных активов. Об этом он заявил 30 августа после официального представления на посту главы ведомства.

«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови», — сказал Рябошапка, потребовав, чтобы на Украине «каждую неделю был привлечён к ответственности кто-то из высокопоставленных чиновников».

Генпрокурор также заявил о необходимости укрепления позиций вверенного ему ведомства. По его мнению, прокуратура должна координировать все правоохранительные органы и осуществлять контроль за выполнением поставленных перед ними задач.

Напомним, накануне Верховная рада Украины на своём первом заседании утвердила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. Ранее Рябошапка заявлял, что в случае назначения его первоочередными шагами станут масштабные кадровые перестановки в прокуратуре и реформа этого ведомства.

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