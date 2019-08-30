Москва, , 18:44 — REGNUMГлавой минобороны Украины оказался человек, не просто не имеющий соответствующего опыта управления, но и политической воли для того, чтобы что-то изменить в ситуации в Донбассе. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«До тех пор, пока там не будет человека, который сможет жёстко управлять, это будет проблемой», — заявил Мирошник.

Он отметил, что такой министр, не способный формулировать стратегию, удобен для того, чтобы поддерживать статус-кво. Украинская сторона в таких условиях, скорее всего, продолжит пренебрегать любыми договорённостями о прекращении огня.

«Когда заключался договор о перемирии, о прекращении огня, вводились дополнительные меры. Каждый такой случай должен быть расследован. Ни одного случая с украинской стороны расследовано не был», — отметил он.

29 августа Верховная рада утвердила на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Он является бывшим руководитель проектного офиса реформ министерства обороны, также принимал активное участие в волонтерском движении — его фирма, в частности, поставляла украинским военным «буржуйки» и машины скорой помощи, переделанные из бронированных инкассаторских машин.