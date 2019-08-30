Москва, , 18:36 — REGNUMНа не состоявшейся в Польше встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, последний рассчитывал объяснить главе Белого дома, что РФ не надо возвращать в состав «Большой семерки», считает депутат Госдумы РФ («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Президент Украины рвётся объяснить, что Россию не надо приглашать в «семёрку» и таким образом превращать в «восьмёрку», — сказал Затулин. — И всё, что меня интересует, нанесён ли ущерб России в результате отказа Трампа посетить Польшу. Нет, не нанесён. На самом деле поляки надували этот шар во внутриполитических интересах, ради того чтобы поднять рейтинг своей власти. Для них это (отказ Трампа посетить Польшу — прим. ИА REGNUM ) неприятный момент. Но они это переживут, потому что если есть хозяин, то они всегда объяснят, почему это правильно и почему он — этот хозяин — так поступил».

Кроме того, Затулин отметил, что США ведут себя, как слон в посудной лавке, и масса примеров доказывает, что они не считаются с самолюбием своих сателлитов, таких как Польша.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины анонсировал «нормальную и интересную встречу» Зеленского с Трампом в Польше, но американский лидер отменил свой визит из-за урагана «Дориан», который приближается к штату

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