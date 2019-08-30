Цхинвал, , 18:34 — REGNUM30 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов после очередного отказа грузинской стороны убрать незаконно возведенный на югоосетинской территории блокпост поручил комитету госбезопасности республики усилить охрану границ по всему периметру и выставить свой дополнительный блокпост, сообщает ИА «Рес».

Согласно сообщению КГБ Южной Осетии, силы и подразделения пограничной службы приступили к осуществлению распоряжения верховного главнокомандующего. «Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер. Действия ПС КГБ направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе», — говорится в заявлении КГБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 сентября в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии состоялась трехчасовая техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Сторонам вновь не удалось договориться по вопросу о незаконном возведении грузинского блокпоста на югоосетинской территории.

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