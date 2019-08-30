Варшава, , 18:34 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп всё-таки может приехать в Польшу, предположительно осенью, заявил 30 августа руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.

По его словам, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обещал Варшаве, что визит американского президента отложен, а не отменен.

Щерский уверяет, что американская сторона заверила, что «в ближайшие месяцы» визит Трампа в Варшаву может всё-таки состояться.

«Я только что разговаривал с советником президента США Джоном Болтоном. Мы имеем ясную декларацию, что визит отложен, а не отменен», — цитирует Щерского газета «Известия».

»Мы со своей стороны представили возможные даты. Они все находятся в пределах ближайших трех месяцев», — пояснил руководитель канцелярии польского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, который должен был состояться с 31 августа по 2 сентября. Поводом для этого был объявлен ураган «Дориан», приближающийся к США.

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