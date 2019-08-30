Москва, , 18:20 — REGNUMКабинет министров Украины собран из некомпетентных людей, и это в полной мере относится и к новому министру обороны. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Алексей Гончарук President.gov.ua

«Человек, которого назначили министром обороны — не кадровый военный, не человек, который будет подчиняться приказам, формулировать стратегию или выполнять поставленную задачу. Это волонтёр. Волонтёр, который с 2014 года разносил фейки, который с 2014 года накручивал агрессию, занимался радикализмом и всем прочим», — заявил Мирошник.

«Да, возил гуманитарку. Да, под какие-то интересы поставлял технику под заказ государства. Но это волонтёр, который проповедовал и проповедует войну до победного конца», — подчеркнул он.

29 августа Верховная рада утвердила на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Он является бывшим руководитель проектного офиса реформ министерства обороны, также принимал активное участие в волонтерском движении — его фирма, в частности, поставляла украинским военным «буржуйки» и машины скорой помощи, переделанные из бронированных инкассаторских машин.