Цхинвал, 30 августа 2019, 18:19 — REGNUM30 августа в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии состоялась трехчасовая техническая встреча представителей Южной Осетии и Грузии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Сторонам вновь не удалось договориться по вопросу о незаконном возведении грузинского блокпоста на югоосетинской территории. Цхинвал сохраняет свою позицию, требуя убрать блокпост, сообщает ИА «Рес».
"В районе сейчас ситуация стабильная, население напряжено, но сохраняет спокойствие. Переговоры контактной группы завершились. К сожалению, Грузия пока не предлагает решения этой проблемы, а наши отсеиваются ими», — заявил после встречи президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Напомним, ранее Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост, Грузия ответила отказом. 29 августа состоялась встреча в рамках МПРИ, которая также не принесла результата.
2 сентября состоится новая встреча в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. «Я надеюсь, что руководство Грузии осмыслит всю важность ситуации и сделает все для разрядки той нестабильности, которая образовалась благодаря их незаконным шагам. Силовое решение данного вопроса, это крайние и нежелательные меры. Это безалаберное отношение к этим переговорам», — сказал Бибилов.
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