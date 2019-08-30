Москва, , 18:18 — REGNUMОтказ президента США Дональда Трампа посетить Польшу нанесёт ущерб его имиджу, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Трамп предоставил всем возможность фантазировать на эту тему. И это как минимум нехорошо для американского президента, — сказал Затулин. — Но если бы он закончил высшую партийную школу и работал в международном отделе ЦК КПСС, то, наверное, он бы трижды подумал, прежде чем таким скандальным образом отменить визит в такую страну. Какой у него был мотив, об этом можно говорить много. Ясно, что это нанесёт ущерб восприятию Трампа в Польше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши с пониманием отнеслись к решению президента Соединённых Штатов отменить визит в Варшаву из-за приближающегося к западному побережью США урагана. Также отметим, что вместо Трампа на памятные мероприятия отправится вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс.

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