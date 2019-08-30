Пекин, , 18:16 — REGNUMПомощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон занимается обычной клеветой, заявил 30 августа посол КНР на Украине Ду Вэй.

Речь идёт о заявлениях Болтона о том, что Китай якобы украл технологии американских истребителей F-35.

«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадёт технологии других стран, — это чистой воды клевета», — цитирует китайского дипломата агентство RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Болтон неоднократно высказывался о том, что «военные технологии уходят в Китай», который крадёт их везде.

При этом Болтон приводил пример внешнего сходства китайского истребителя пятого поколения с американским F-35 и заявил, что это доказывает кражу американских технологий этого самолёта.

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