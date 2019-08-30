Москва, , 18:10 — REGNUMРоссийско-индийский форум регионов может состояться в четвертом квартале 2019 года в Индии. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что активно развиваются новые форматы сотрудничества между Россией и Индией. В частности, российско-индийский стратегический экономический диалог, который состоялся в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге и 9−10 июля в Нью-Дели. А также российско-индийский межрегиональный форум, первое заседание которого планируется в четвертом квартале 2019 года. Форум состоится в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в скором времени проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Восточного экономического форума, который должен пройти во Владивостоке.