Ашхабад, , 18:02 — REGNUMЕвропейский союз видит в качестве одной из своих целей наращивание сотрудничества с Туркменией. Об этом говорится в письме, направленном председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен туркменскому президенту Гурбангулы Бердымухамедову, пишет Trend.

Европейская чиновница выразила надежду на то, что ей также удастся поучаствовать в процессе расширения сотрудничества Евросоюза с Туркменскими властями.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что на отношения стран влияют многие глобальные вызовы, с которыми в последнее время государства сталкиваются всё чаще.

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