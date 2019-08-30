Киев, , 18:01 — REGNUMМинистерство экономики и министерство аграрной политики объединили в одно ведомство для ускорения реализации ключевых реформ.

Об этом в своем комментарии сегодня, 30 августа, заявил глава нового объединенного ведомства Тимофей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM .

Министр уточнил, что речь идет о следующих реформах — приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере.

Также Милованов пообещал в ходе объединения учесть интересы сельхозпроизводителей.

«Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога — наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен», — заявил он.

А вот экономист Борис Кушнирук заявляет, что решение об объединении попросту «абсурдное».

"Более 40% экспорта — это аграрная продукция и продукты питания. Объективно, на сегодня, аграрный сектор — один из главных в украинской экономике, который требует постоянного регулирования. Не говоря уже о необходимости сопровождения земельной реформы», — комментирует эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко, рассуждая об объединении ведомств, заявил об «огромной ошибке» депутатов от партии «Слуга народа».

«Это министерство, которое дает 40% валютной выручки… Наша гривна сегодня держится непосредственно благодаря этой валютной выручке», — заявил Ивченко, добавив, что упразднение министерства аграрной политики является «стратегической ошибкой для нашего экспорта».