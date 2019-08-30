Москва, , 17:52 — REGNUM Перед пленарным заседанием Восточного экономического форума президент России Владимир Путин в ходе рабочего завтрака встретится с главами правительств Малайзии, Японии, Индии и президентом Монголии, сообщил 30 августа журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Встреча состоится 5 сентября. Владимир Путин проведет встречу с Махатхиром Мохамадом, Синдзо Абэ, Нарендрой Моди и Халтмаагийном Баттулгой.

При этом с премьер-министром Индии 5 сентября Путин встретится дважды — на рабочем завтраке и на пленуме.

«С премьер-министром Индии Путин встретится и 5 сентября, я уже говорил про пленум, но он еще встретится в ходе рабочего завтрака, в котором примут участие приглашенные на форум лидеры Малайзии, Японии и, естественно, Монголии», — сказал Юрий Ушаков.

Рабочий завтрак будет предшествовать пленарному заседанию Восточного экономического форума.

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