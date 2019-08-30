Москва, , 17:49 — REGNUMУчастники «нормандского формата» на данный момент ещё не согласовывали с Российской Федерацией дату проведения нового саммита на высшем уровне. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил журналистам, что даты проведения саммит «нормандской четверки» ещё не согласована, хотя в СМИ уже появлялись сообщения о том, что мероприятие пройдет в сентябре 2019 года.

Ушаков прямо сказал, что с Россией никто не обсуждал конкретную дату проведения саммита «нормандской четверки». При этом российская сторона в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудала возможность проведения такого саммита.

«Но с нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате», — подчеркнул Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз подчеркивали, что нет смысла проводить саммит в «нормандском формате» ради самого саммита — такие мероприятия долждны приводить к реальному результату, а его до сих пор нет.