Москва, , 17:46 — REGNUMНа Украине в ближайшие годы могут произойти события, аналогичные классическому дворцовому перевороту. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я Зеленского ни в коем не сравниваю с российскими императорами, но эта схема переворотов и заговоров не раз прокручивалась в мировой политической истории. Точно так же, как Павел Первый к графу Палену подошёл, это даже в художественных фильмах показано: вы, граф, являетесь заговорщиком? Нет, при том, что его уличили. Но я нахожусь в центре заговора, чтобы его вовремя задушить», — заявил Трофимчук.

По его мнению, переназначение Арсена Авакова на должность главы МВД Украины создаёт серьёзные угрозы для украинского президента.

«Авакову подчиняются нацбатальоны. Именно Авакову. Поэтому его не смогли снести. Его назначили. Это та же самая схема, она в истории много раз прокручивалась», — добавил эксперт.