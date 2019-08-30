Москва, , 17:43 — REGNUMПереназначение Арсена Авакова на должность главы МВД указывает на сохранение статус-кво в реальной картине украинской политики. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня не то что удивило, а даже в какой-то степени порадовало переназначение Авакова. Потому что подтвердились наши прогнозы, что Зеленский — второй Порошенко», — заявил Трофимчук.

В то же время переназначение Авакова указывает на то, что у новой украинской политической элиты отнюдь не так много реальных сил, как может показаться со стороны, отметил он.

«Переназначили Авакова, якобы чтобы предотвратить захват власти со стороны Порошенко… Запомните мой прогноз: Аваков будет являться и уже является одним из главных заговорщиков против Зеленского. Тем более что Авакову подчиняются нацбатальоны. Именно Авакову. Поэтому его не смогли снести. Его назначили. Это та же самая схема, она в истории много раз прокручивалась», — подчеркнул эксперт.

Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабинета министров, который был предложен премьером-министром Алексеем Гончаруком. В результате Арсен Аваков сохранил пост главы министерства внутренних дел, который он занимает с февраля 2014 года.