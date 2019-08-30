Калининград, 30 августа 2019, 17:39 — REGNUMВ правительстве Калининградской области заработан организационный комитет по подготовке к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на заседании которого сегодня, 30 августа, зампредседателя регионального правительства Алексей Родин сообщил, что губернатор области Антон Алиханов утвердил обновлённый список мероприятий, а указом президента РФ 2020 год объявляется Годом памяти и славы.
О подготовке он заслушал доклады региональных министерств по культуре и туризму, социальной политики, службы госохраны объектов культурного наследия и других ведомств.