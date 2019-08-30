Рим, , 17:37 — REGNUM«Когда половина страны была в отпусках, а парламент не работал, Маттео Сальвини в разгар жары заставил прогреметь политический кризис, который, по его расчетам, должен был привести его в кресло главы совета министров, — пишет сегодня, 30 августа, испанское издание El Mundo. — Однако «капитан», как его называют последователи, не учел пакта между своими бывшими партнерами по Движению 5 звезд и Демократической партией. С поста теневого премьер-министра Сальвини оказался отодвинут на позиции оппозиционного лидера. Мечте об «Италии Лиги» придется подождать».

«Я прошу итальянцев дать мне неограниченные полномочия, чтобы я мог выполнить обещанное», — сказал глава Лиги на митинге избирателей, сочтя исчерпанной коалицию с Движением 5 звезд, вместе с которым он управлял страной последние 14 месяцев. Это было 8 августа. Его партия пользовалась поддержкой почти 36%, согласно опросам, и итальянцы выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с харизматичным министром внутренних дел, проводившим избирательную кампанию на пляжах, среди мохито и девушек в бикини, танцующих в ритме национального гимна. Парламент только что дал зеленый свет новому закону о миграции, который криминализировал работу гуманитарных организаций в Средиземном море. Сальвини переживал свой звездный час, но совершил пару фатальных ошибок, отмечает испанское СМИ.

«Сальвини показал чрезмерное высокомерие и недооценил своих противников, тактическое мастерство Маттео Ренци и способность к перевоплощению Луиджи ди Майо. Он не принял в расчет, что Италия — парламентское демократическое государство, в котором Лига имеет 17% голосов. Нелегко распустить парламент и объявить выборы. И это такой лидер, как он, должен был бы знать», — говорит Джованни Диаманти, автор книги «Феномен Сальвини». Ультиматум политика превратился в бумеранг: аналитики сочли его «голом в собственные ворота».