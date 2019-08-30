Москва, , 17:36 — REGNUMДевятый созыв Верховной рады окажется самым политически беспомощным в истории Украины. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

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«Эта Верховная рада, которая вчера на первое своё заседание собралась, девятая Верховная рада — запомните мой прогноз. Это будет самая рабская Рада в истории Украины», — заявил Трофимчук.

«Я извиняюсь за выражение, но вот та биомасса, которая там в значительном количестве в конституционном большинстве собралась, — она не боролась за власть. Ни один из них практически не боролся за власть. Поэтому они будут самой рабской организацией в истории Украины. Они не Зеленскому будут подчиняться, а вообще непонятно каким людям», — добавил он.