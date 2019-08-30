Вильнюс, , 17:33 — REGNUMВВС Великобритании, Венгрии и Испании, которые в настоящий момент дежурят на авиабазах НАТО в эстонском Эмари и под литовским Шяуляй, сменят военные контингенты из Бельгии, Дании и Чехии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 августа.

По данным литовского минобороны, смена состоится уже 3 сентября. Бельгийские и датские военные будут служить в Литве, чешские — в Эстонии. В Литве будут дислоцированы восемь истребителей F-16.

Напомним, основная цель так называемой миссии воздушной полиции НАТО наблюдение и сопровождение российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве Балтийского моря во время полётов из и в Калининградскую область.