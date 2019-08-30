Тула, , 17:32 — REGNUM8 сентября 2019 года в Тульской области пройдут выборы в областную, городскую думы и муниципальные собрания. Эксперта продолжают прослеживать тенденцию увеличения числа кандидатов и их омоложение. Как утверждает председатель тульского регионального отделения «Опора России» Михаил Глухов (сам регистрировался как кандидат в депутаты в рамках муниципальной избирательной кампании), всплеск активности кандидатов в составы законодательных органов власти на региональном и муниципальном уровнях связан с запросом со стороны общества на изменения в качественном составе представительного корпуса.

«Граждане стремятся воспользоваться правом быть избранными, чтобы начать оказывать реальную помощь гражданам и как мне кажется, большинство из них имеют сильную связь с электоратом и действительно готовы решать проблемы», — говорит эксперт.

Михаил Глухов отмечает, что многие молодые кандидаты идут на выборы осознанно, с целью решения конкретных проблем.

«Пусть они и не всегда знают реальные механизмы решения тех или иных вопросов на данном этапе, но они их понимают и транслируют от избирателей», — подчеркивает эксперт.

Тем не менее Глухов предстоящие выборы в регионе не может назвать конкурентоспособными по причине тенденции по выстраиванию барьеров для независимых кандидатов и низкой активности партий.

«На мой взгляд, это предвыборные договоренности, — считает эксперт. — Хотя у кандидатов от не ведущей партии конкуренция будет скорее между собой, так как у них электорат практически один».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области этим летом запущено 19 избирательных кампаний, мандат депутата получит 281 претендент. На 36 кресел областной думы в региональный Центризбирком подали документы 458 кандидатов от семи политических партий. 24 народных избранника изберут по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.

В тульскую городскую думу хотят попасть 349 человек. Однако в представительном органе местного самоуправления всего лишь 35 мест, 20 из которых распределяться по одномандатным округам и 15 по партийным спискам.

Также в Тульской области выходят на финишную прямую избирательные кампании еще в 17 районах, где среди кандидатов в основном наблюдаются представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», но есть и самовыдвиженцы.

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Напомним, что тульский губернатор перед уходом в отпуск отметил важность предстоящих в регионе выборов. Алексей Дюмин подчеркнул, что мнение у разных политических партий — участников политической жизни — может в каких-то вопросах не совпадать, однако конечной целью всех кандидатов и избранных депутатов должно быть улучшение качества жизни.