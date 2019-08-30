Екатеринбург, , 17:32 — REGNUMОчередное заседание рабочей группы по выбору места под строительства храма в честь святой Екатерины состоится в Екатеринбурге 3 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

В пресс-службе представительного органа Екатеринбурга уточнили, что глава города Александр Высокинский предложил исключить из списка территорию, где ранее находилась телебашня. В своём письме он указал, что мэрия готова предложить другой участок.

Помимо этого, рабочая комиссия рассмотрит вопрос о признании недействительным голосования по исключению из списка территории возле Драмтеатра. Этот вопрос внесён в повестку по предложению депутат гордумы Александра Колесникова.

Напомним, что на данный момент рабочая группа рассматривает три участка под строительство храма. Один из них на территории снесённой ранее телебашни, второй на месте приборостроительного завода на улице Горького и третий участок — пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского.

Отметим, что от варианта строительства храма на территории возле Драмтеатра (на месте парка) отказались спонсоры объекта.

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