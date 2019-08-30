Москва, , 17:29 — REGNUMТверской районный суд Москвы отклонил жалобу пострадавшего при задержании на митинге дизайнера Константина Коновалова, обвинившего в бездействии Следственный комитет России, передаёт 30 августа «Коммерсантъ».

Сообщается, что по итогам рассмотрения обращения судья Анатолий Беляков постановил «признать доводы защиты несостоятельными, жалобу оставить без удовлетворения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет не нашёл нарушений закона в действиях полиции при задержании Константина Коновалова на несанкционированной акции 27 августа в Москве.

Сам Коновалов утверждает, что не принимал участия в митинге, а был задержан во время совершения пробежки. При этом, по его словам, в процессе задержания сотрудники полиции сломали ему ногу, что зафиксировано в медицинских документах.

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