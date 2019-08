Вашингтон, , 17:27 — REGNUMВласти США вновь расширили свои санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Соответствующую информацию сегодня, 30 августа, опубликовал департамент казначейства США.

Под новые американские санкции попали два физических лица с острова Тайвань, три тайваньские судоходные компании — Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, а также одно судно — Shang Yuan Bao, которое ходит под панамским флагом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США смогли продавить через Совет Безопасности ООН жесткий режим санкций против КНДР. Фактически любой экспорт из КНДР находится под запретом, а импорт в эту страну существенно ограничен.

Однако поддерживать режим санкций довольно проблематично, тем не менее США периодически отслеживают компании, которые эти санкции не соблюдают и используют свои корабли для доставки в КНДР необходимых этой стране товаров.