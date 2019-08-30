Москва, , 17:26 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский не замечает ироничности ситуации, когда призывает депутатов Верховной рады не отвлекаться на SMS-сообщения ради принятия законов. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Прекращайте обмениваться СМС-ками… Но он же буквально на днях всему миру и прежде всей Украине сказал, что с помощью СМС даже со своими силовиками общается! О каких обстрелах, о каком урегулировании обстановки на Донбассе можем говорить в принципе?» — заявил Трофимчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят SMS-сообщения от Генерального штаба ВСУ. Об этом он заявил, когда поздравлял граждан Украины с Днём независимости страны.

«Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль», — указал президент Украины.