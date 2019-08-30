Киев, , 17:23 — REGNUMНа Украине эксперты обсуждают намеченный на 1 сентября концерт группы Святослава Вакарчука «Океан Эльзы» во Львове, отмечая, что по идее, из-за этого мандата лидер партии «Голос» в принципе может лишиться депутатского мандата.

«Тем временем, новоизбранный народный депутат Украины Святослав Вакарчук продолжает свою концертную деятельность! Очевидно, в свободное от основной работы время. Например, на 1-е сентября запланирован его концерт во Львове. Цена на 1 билет от 250 (примерно $10) до 3500 гривен. Если считать это «творческой деятельностью», то закон не запрещает. А вот если коммерческой, тогда появляются основания для лишения мандата», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUMнапоминает, что еще до проведения на Украине парламентских выборов Вакарчук заявил, что параллельно с политической деятельностью продолжит заниматься музыкой.

«Было бы странно, если бы я закрыл дверь и сказал, что этого не было и больше не будет. Для меня музыка — это что-то очень важное, что вдохновляет и дает энергию… Я считаю, что когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в политику», — заявил Вакарчук в одном из комментариев на эту тему.

После первого рабочего дня в парламенте Вакарчук заявил, что его, мягко говоря, беспокоит в Раде нового созыва. Явно намекая на партию Зеленского «Слуга народа», музыкант заявил, будто в Верховной Раде все кадровые решения принимаются «в каком-то отдельном кабинете», и некоторые народные депутаты голосуют сами не знают, за что.

Вакарчук является лидером партии «Голос», которая имеет 17 мест в парламенте Украины нового созыва.