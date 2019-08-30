Москва, , 17:15 — REGNUMАвторитарный стиль обращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам девятого созыва Верховной рады является серьёзным симптомом дальнейшего сворачивания демократических принципов управления в этой стране. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский на первом заседании Верховной Рады девятого созыва President.gov.ua

«Честно говоря, легковесность президента Зеленского пугает даже при взгляде со стороны. Если бы я был гражданином Украины, в меня бы такое поведение, которое никакого отношения к демократии, либерализму не имеет, в меня бы такое поведение вселяло ужас за будущее Украины», — заявил Трофимчук.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва и призвал депутатов действовать, не отвлекаться на лишние диалоги.

«Меньше смс, больше законов, народ ждет!» — заявил Зеленский и призвал депутатов добросовестно посещать заседания парламента.

По его словам, Украина наконец-то получила возможность «включить пятую скорость» и уверенно двигаться путем перемен. В числе приоритетных задач он назвал усиление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма в состав Украины.