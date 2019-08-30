Москва, 30 августа 2019, 17:15 — REGNUMАвторитарный стиль обращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам девятого созыва Верховной рады является серьёзным симптомом дальнейшего сворачивания демократических принципов управления в этой стране. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».
«Честно говоря, легковесность президента Зеленского пугает даже при взгляде со стороны. Если бы я был гражданином Украины, в меня бы такое поведение, которое никакого отношения к демократии, либерализму не имеет, в меня бы такое поведение вселяло ужас за будущее Украины», — заявил Трофимчук.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва и призвал депутатов действовать, не отвлекаться на лишние диалоги.
«Меньше смс, больше законов, народ ждет!» — заявил Зеленский и призвал депутатов добросовестно посещать заседания парламента.
По его словам, Украина наконец-то получила возможность «включить пятую скорость» и уверенно двигаться путем перемен. В числе приоритетных задач он назвал усиление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма в состав Украины.