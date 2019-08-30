Москва, , 17:13 — REGNUMПрезидент Российской Федерации Владимир Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными. Речь об этом зашла на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Встреча состоялась сегодня, 30 августа, в Кремле.

Владимир Путин и Андрей Чибис Kremlin.ru

Чибис рассказал Путину о закрытых городах в Мурманской области, где проживают военные Краснознаменного Северного флота, которые обеспечивают «безопасность России и геополитическую стабильность». При этом Чибис посетовал на плачевное качество жизни в таких городах.

Все это к тому же происходит «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью», продолжил сетовать Чибис.

Однако президент поправил временно исполняющего обязанности губернатора и заметил, что три ребенка на семью — это нормальное количество детей.

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — поправил Чибиса российский лидер.