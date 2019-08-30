Киев, , 17:06 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде сократить количество депутатов с нынешних 450 до 300 человек.

Об этом говорится в в конституционных изменениях, которые глава государства внес на рассмотрение парламента, передает корреспондент ИА REGNUM

Также Зеленский предлагает, чтобы Рада избиралась исключительно по пропорциональной избирательной системе.

В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной рады следующего созыва.

Отметим, что в нынешней Раде представлены 424 депутата, поскольку еще 26, по украинскому законодательству, должны избираться в Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Выборы в парламент на Украине до сих проходили по смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

Отметим, что далеко не все депутаты президентской партии «Слуга народа» готовы поддержать такие новации.

В частности, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил в комментарии «НикВести», что не готов голосовать за уменьшение количества народных депутатов, пока не услышит внятное обоснование для этого.»Я хочу дополнительных обоснований по этой позиции. Я хочу понять, что является причиной (уменьшения количества народных депутатов)… Если отталкиваться от логики, то давайте смотреть так — при 45 миллионах населения у нас было 450 депутатов, то тогда если мы признаем, что на Украине 30 миллионов населения, то математически мы получаем 300 депутатов. Вот тогда логика в этом есть», — заявил он.

«Какой для Украина брать ориентир — вопрос спорный. Если исходить из советского норматива 100 тысяч на одного депутата, то мы где-то и получаем парламент в 300 представителей. Хотя опять же, вопрос не в представительстве, а в эффективности и прожорливости», — рассуждает журналист и политолог Игорь Лесев.

Он подчеркивает, что депутаты на Украине — это ярмарка тщеславия, путешествия за госсчет, распилы бюджетов и теневое «решалово».

«Эффективность депутата измеряется какой-то архаичной шкалой — посещаемостью и количеством поданных/проголосованных законопроектов. Более того, депутаты ведь и не пишут сами законопроекты. Их пишут нанятые юристы. Выступления пишут помощники. Что и как нужно подать — поясняют лоббисты. Так что в плане функционала сокращение Рады с 450 до 300, 250 или даже до 200 депутатов, не поменяет абсолютно ничего», — резюмировал эксперт.