Москва, , 16:56 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский будет приглашён в Москву на мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 30 августа помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенту Украины (приглашение — прим. ИА REGNUM ) будет направляться», — приводит его слова ТАСС.

Ушаков также сообщил, что на сегодняшний день своё участие в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве подтвердили главы 17 государств. В их числе — лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и других стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщали, что приглашения на празднование 75-летия Победы были направлены в числе прочих президенту США Дональду Трампу, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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