Лондон, , 16:48 — REGNUM

«Джереми Корбин отказался опускать руки в борьбе за то, чтобы избежать выхода [из ЕС] без соглашения, — пишет испанское издание El Mundo. — Лидер лейбористов, который находится в трехдневной поездке в Шотландию, заверил, что оппозиция «оперативно займется законодательной деятельностью» со вторника, когда он вернется в парламент, чтобы попытаться политическими средствами остановить Бориса Джонсона до 9 сентября. Бывший министр юстиции, консерватор Дэвид Гок, признал, что следующая неделя станет «единственной возможностью» избежать неупорядоченного Брексита».

«Мы вернемся в парламент в следующий вторник, чтобы бросить вызов Борису Джонсону в связи с той кражей, которую он совершил у нашей демократии», — заявил Корбин Sky News. Глава британской оппозиции сравнил приостановку работы законодательного органа с ограблением «в стиле высадки на Луну» — быстрым и основанным на силе, когда поднятый шум не имеет значения. «Прекратить работу парламента пытаются для того, чтобы избежать возникновения дискуссии и серьезных дебатов насчет предотвращения Брексита без соглашения», — добавил он.

В настоящий момент Корбин, по-видимому, рассматривает возможность вынесения вотума недоверия, который мог бы превратить его во временного премьер-министра. Для этого он старается довести до максимума число способов получить поддержку от «мятежных» консерваторов. «Что мы намерены делать, так это попытаться остановить его (т.е. Джонсона) политическим образом в следующий вторник посредством парламентского процесса, который поможет нам заняться законотворчеством для предотвращения «отсутствия сделки». Кроме того, мы попробуем избежать закрытия палаты в ходе этого, безусловно, решающего периода», — уточнил лейбористский лидер.