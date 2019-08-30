Курган, 30 августа 2019, 16:47 — REGNUMВ курганскую область назначен новый руководитель регионального управления Минюста России. Им стал Роман Емполов, сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее чиновник был заместителем руководителя этого управления.
Представил его региону глава департамента госслужбы и кадров Минюста Олег Вавилов. Он отметил. что назначенец заслужил за долгие годы работы доверие коллег, а также вручил ему удостоверение.
Емполов со своей стороны поблагодарил руководство за доверие и заверил. что будет чётко следовать традициям службы, а также взаимодействовать по всем вопросам.