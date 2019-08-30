Махачкала, , 16:47 — REGNUMРуководство Военно-морского флота (ВМФ) России рассматривает возможность проведения в Дагестане военно-морского парада. Об этом сегодня, 30 августа, в ходе встречи с главой республики Владимиром Васильевым заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

«Владимир Васильев встретился с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым и командующим Каспийской флотилией контр-адмиралом Сергеем Пинчуком. <…> Николай Евменов поделился планами относительно проведения в Дагестане военно-морского парада», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Владимир Васильев данную инициативу поддержал.

Читайте также: Главный военно-морской парад на Неве: день ВМФ

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Санкт-Петербурге состоялся третий по счету военно-морской парад, приуроченный ко дню ВМФ России. Парад принимали президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.