Пекин, , 16:34 — REGNUMКитай 29 августа сделал официальное заявление о намерении провести грандиозный военный парад 1 октября, чтобы отпраздновать 70-летие со дня основания Китайской Народной Республики. Ряд иностранных средств массовой информации особо выделили масштаб парада и спекулировали на передовом оружии, которое может быть представлено на нём. Этот информационный фон прокомментировало издание Global Times, которое является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао», печатного органа ЦК КПК.

Издание отмечает, что китайская межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41 («Дунфэн"-41 — «Восточный ветер"-41) привлекла наибольшее внимание средств массовой информации за пределами Китая. Lianhe Zaobao, крупнейшая газета Сингапура на китайском языке, даже назвала её «большим убийцей», в то время как другие иностранные СМИ спекулировали о возможных целях Dongfeng-41 на основе её диапазона.

Global Times обращает внимание, что постоянные разговоры о Dongfeng-41 появились в интернете в последние годы. По данным зарубежных СМИ, он имеет дальность действия около 14 000 километров и может нести около 10 независимо нацеливаемых ядерных боеголовок, способных поражать любую точку Земли. Аналитики также считают, что как самая дальнобойная ракета в истории Ракетных войск Народно-освободительной армии, Dongfeng-41 также обладает первоклассной точностью и маневренностью, что является революционным скачком вперёд в военной технике Китая.

Издание Global Times подчеркивает, что МБР Dongfeng-41 является стратегическим оружием сдерживания, а потенциал стратегического сдерживания Китая имеет большое значение для него самого и для безопасности всего региона.

Следует заметить, что в открытых источниках есть разные цифры по ядерному потенциалу Китая. Пекин не был стороной ни по одному из таких договоров, как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, которые заключались только между Москвой и Вашингтоном. В связи с этим не было никакой официальной возможности контролировать количественный и качественный потенциал его ядерных сил. И в настоящее время КНР категорически выступает против заключения подобных соглашений.

Всё большее количество экспертов приходят к выводу, что выход Вашингтона из ДРСМД и потенциальный его выход из СНВ-3 обусловлены активным наращиванием Пекином своего ядерного потенциала.